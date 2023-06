Alessandro Impagnatiello chiede di vedere il figlio di 6 anni dal carcere | lo psichiatra Crepet | ' Sarebbe un grave errore'

Il crimine commesso, l'uccisione della compagna Giulia e del piccolo Thiago ancora dentro di lei, è così grave e inaccettabile che, detenuto nel carcere di San Vittore (Milano), si trova in un reparto isolato. Il 30enne è stato infatti sistemato in una cella per i detenuti a rischio, sita nel quinto ..., dal carcere di San Vittore dove è rinchiuso, chiede di vedere suo figlio di 6 anni. Ma secondo Paolo Crepet, l'uomo che ha ucciso Giulia Tramontano , la fidanzata incinta di ...... ossia i rilievi scientifici di domani nella casa dove la giovane è stata uccisa dae l'autopsia fissata per venerdì. Il legale ha spiegato che non hanno nominato alcun ...

Alessandro Impagnatiello chiede di vedere il figlio di 8 anni dal carcere, lo psichiatra Crepet: «Ecco perché ilmessaggero.it

La ragazza con cui Alessandro Impagnatiello aveva un relazione parallela, ha raccontato alcuni dettagli della triste vicenda dell'omicidio di Giulia Tramontano.Martedì verranno effettuati i rilievi scientifici nell'abitazione della 29enne e di Alessandro Impagnatiello. Venerdì sarà la volta dell'autopsia ...