Albo d’oro Serie A | prima la Juventus | seguono le milanesi

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 5 giugno 2023) La stagione 2022/23, appena conclusa, ha visto il Napoli tornare al successo, dopo un campionato completamente dominato. La Lazio ha chiuso al secondo posto, a seguire leInter e Milan. Il trofeo mancava da moltissimo tempo ed è frutto del lavoro di anni, con una squadra costruita per vincere, nella speranza che non sia un semplice lampo. L’dellaA, però, vede ancora lasaldamente in testa, seguita – nonostante il distacco – proprio dalle due. Le tre compagini appena citate sono, tra l’altro, le uniche in doppia cifra. I bianconeri conducono con ben 36 trofei, ben diciassette in più.A: predominio bianconero Come per la Coppa Italia, anche laA si ...