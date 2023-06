Alberto Matano risponde alle critiche per aver intervistato la mamma di Alessandro Impagnatiello | “Doveroso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Piovonosuperla madre di. Il conduttore de La vita in diretta ha voluto spiegare la propria scelta redazionale durante l’ultima puntata di Da noi a ruota libera condotta da Francesca Fialdini. “Mio figlio è un mostro, chiedo perdono alla famiglia di Giulia” è stata una delle affermazioni choc della madre dell’assassino reo confesso, ora in carcere a San Vittore, di Giulia Tramontano.hala donna nei giorni scorsi destando diverse rimostranze da parte di molti spettatori e colleghi. “Siamo stati additati permandato in onda l’intervista alladi. Per noi è stato ...