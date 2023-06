Alberto Angela riceve la laurea honoris causa dall' Università Federico II di Napoli e si emoziona | ' È come andare sulla Luna'

ha ricevuto la laurea honoris causa in geologia e geologia applicata all'Università Federico II di Napoli . Il divulgatore è stato acclamato in un'aula gremita. 'Venire a Napoli è come ...ha annunciato il lancio di un nuovo programma televisivo che seguirà le orme del popolare show scientifico Superquark, fondato da suo padre Piero. Durante un evento all'...L'Università degli studi di Napoli Federico II ha festeggiato i 799 anni dalla fondazione con il conferimento della Laurea magistrale honoris causa in Geologia e Geologia Applicata ad. Ugo Cilento, ottava generazione della Maison Cilento ha consegnato adla cravatta ufficiale dell'Università Federico II realizzata proprio per celebrarne la storia. Si ...

Laurea ad Alberto Angela: "Anche io ho vinto lo Scudetto" NapoliToday

Alberto Angela ha ricevuto la laurea honoris causa in geologia e geologia applicata all'Università Federico II di Napoli. Il divulgatore è stato acclamato in ...Alberto Angela, dopo la cittadinanza onoraria, riceve laurea honoris causa all’Università Federico II di Napoli ...