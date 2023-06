Alba Parietti scatta un selfie al mare ma il dettaglio da urlo non sfugge ai più attenti

(Di lunedì 5 giugno 2023) Personaggi tv.posta unalsu Instagram: fan colpiti da un particolare. Classe 1961,Antonellaè una showgirl, conduttrice televisiva, opinionista e attrice italiana. L’artista dopo un’impegnata stagione televisiva ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza e così è volata in Spagna e precisamente a Formentera. La, poi, ha deciso di condividere su Instagram alcuni momenti di questo suo viaggio con i followers e postando una foto i fan hanno notato undavvero molti interessante che ha scatenato la loro fervida immaginazione.Leggi anche:, arriva una bellissima notizia per lei: la Rai ha deciso Leggi anche: “Zona Bianca”, ...

è in vacanza a Formentera e sull'isola spagnola ha trovato un po' relax, sotto il sole, in spiaggia . La showgirl tornata su Rai 2 con Non sono una signora si sta godendo qualche ...Fotogallery - Fuori programma piccante perIN POSA PER I FOLLOWER Fotogallery - Aurora Ramazzotti in topless allo specchio: fotoconfronto prima e dopo il parto CON POCHI INTIMI ...Scatto sbagliato o volutoe un misterioso uomo nudo diventano virali sul web. La foto che fa parlare... Spesso attaccata dagli haters per qualche foto 'autocelebrativa', questa voltadiventa virale ...

Alba Parietti, selfie in costume a Formentera... ma un uomo nudo dietro di lei le ruba la scena TGCOM

Un relax particolare per Alba Parietti. La showgirl si mostra su Instagram solare e sorridente, sotto il sole della Spagna. «Formentera Today», scrive sotto il post in cui mostra la spiaggia e diversi ...Giorni di relax per Alba Parietti. La showgirl si sta godendo delle vacanze a Formentera e ha voluto mostrarsi su Instagram solare e sorridente, sotto il sole della Spagna. “Formentera Today”, ha ...