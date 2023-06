Al via dal 13 giugno IV edizione del ‘premio play’

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 giugno 2023) – Dal 13 al 18prossimo Technotown – hub della scienza creativa di Roma Capitale, all’interno della sua Casa del Podcast, ospiterà la IVdelPLAY 2023’, il primo evento capitolino dedicato al mondo dei web creator che premia i migliori video digitali per il loro impatto culturale e sociale, realizzati in modo creativo e innovativo. L’evento, che vede la direzione artistica di Giacomo Sisca, ed è realizzata con lo staff scientifico di Technotown e con il supporto di ASSIPOD.org – Associazione Italiana Podcasting e di Zètema Progetto Cultura, vuole sottolineare il legame culturale tra l’arte cinematografica e audiovisiva, così come l’abbiamo conosciuta finora, e le nuove forme espressive utilizzate dai creativi digitali. Il Premio PLAY è dedicato a filmmaker, web creator, editori, piattaforme, brand e ...