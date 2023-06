“Al posto di Ilary Blasi” Isola dei Famosi | parla la ex e scoppia il caso

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 giugno 2023) Mentre l’dei2023 è nel pieno della sua edizione, un’ex naufraga del programma ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni. Ricordiamo che lo scorso anno venne precisato che in totale i concorrenti che hanno partecipato al reality erano 244, ora ovviamente saliti di numero visti quelli presenti quest’anno. Tra tutti i partecipanti c’è anche Antonella Elia, la quale è stata intervistata dal Corriere della Sera. Nell’intervista sono stati fatti ovviamente diversi accenni all’dei2023 e al reality in generale. Prima di tutto però Antonella Elia ha fatto qualche confessione sul possibile matrimonio con Pietro Delle Piane. Ha dichiarato di essere stata lei stessa a decidere di non volersi sposare, anche a causa della differenza di età con il compagno. Nello specifico la showgirl ha detto: “Io ...