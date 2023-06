Al Ittihad | c’è la firma di Benzema | i dettagli dell’accordo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tutto sul passaggio di Karim, attaccante francese, dal Real Madrid all’Alnella prossima stagione Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Karimavrebbeto il contratto che lo legherà all’Alper le prossime stagioni. L’accordo sarà valido fino al 2025, ma con la possibilità di prolungare la permanenza in Arabia Saudita. Prima di iniziare la sua nuova avventura,saluterà i tifosi del Real Madrid nell’evento organizzato dalla società spagnola per rendergli omaggio. Il francese lascia con 5 Champions vinte.

