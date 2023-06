Ajaccio-Marsiglia | ultras aggrediscono un bambino malato di cancro Gli strappano la maglia avversaria e la bruciano

(Di lunedì 5 giugno 2023) La partita di ieri fraè stata teatro di un’azione ignobile da parte di alcuni tifosi della squadra di casa nei confronti di un, affetto da, che si trovava in trasferta con la famiglia per vedere allo stadio i giocatori del cuore. Kenzo, otto anni,di tumore al cervello, era stato invitato dal presidente dell’Air Corsica per assistere alla partita di Ligue 1. Preso dall’entusiasmo, all’ingresso dello stadio, ha chiesto ai genitori di poter indossare ladell’Olympique de Marseille. Alla vista del piccolo con la t-shirt tra le mani alcuni tifosi avversari hanno spintonato il, dando anche due pugni al padre e strappando la maglietta dal giovane tifoso. A nulla è valsa la spiegazione della madre che continuava a ...

"Nemmeno la stupidità più estrema può giustificare questi comportamenti!" commenta l'AC Ajaccio assicurando che i responsabili saranno denunciati ...