Agenti infiltrati e droni da Kiev Cosa c’è dietro gli attacchi in Russia

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 5 giugno 2023) Dopo 16 mesi, la guerra è arrivata in. I vertici di Mosca, nella serata di ieri, hanno reso noto di aver respinto un tentativo di invasione ucraina della regione russa di Belgorod, in prossimità del confine con il Paese governato da Zelensky. Negli ultimi mesi, il nome di Belgorod è diventato ormai una costante nel racconto quotidiano del conflitto, prima coi sabotaggi e poi con le incursioni condi, sulla falsa riga di quanto successo con glialla capitale della Federazione di pochi giorni fa. L’Ucraina invade laQuesta volta, però, lo scenario è diverso. Nelle ultime ore, la situazione nella città a 80 chilometri da Kharkiv è precipitata. Causa principale è proprio l’attività dei sabotatori, ucraini o russi filo-ucraini, presenti in quell’area e che, dopo aver ...