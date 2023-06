80 ragazze sono state avvelenate e ricoverate in ospedale in due attacchi separati nelle loro scuole primarie nella provincia di Sar - e - Pul, nel nord dell'. Lo ha riferito Mohammad ...... formando un canale lungo20 chilometri. Le conseguenze del malessere del Canale del Karakum ... Poiché ciò non bastasse, il regime talebano insembra stia facendo notevoli passi avanti ......da quattro notizie importanti di cui però solo una è giunta al grande pubblico sia purein ...Uniti messo a punto da Brzezinski per trascinare Mosca in un altro pantano simile all'non ...

Afghanistan, quasi 80 studentesse avvelenate e ricoverate Adnkronos

Kabul, 5 giu. (Adnkronos) – Quasi 80 ragazze sono state avvelenate e ricoverate in ospedale in due attacchi separati nelle loro scuole primarie nella provincia di Sar-e-Pul, nel nord dell'Afghanistan.