Afghanistan | quasi 80 studentesse avvelenate e ricoverate

(Di lunedì 5 giugno 2023) (Adnkronos) –80 ragazze sono statein ospedale in due attacchi separati nelle loro scuole primarie nella provincia di Sar-e-Pul, nel nord dell’. Lo ha riferito Mohammad Rahmani, dirigente del dipartimento provinciale dell’istruzione nel distretto di Sangcharak, aggiungendo che 60 studenti sono stati avvelenati nella scuola di Naswan-e-Kabod Aab e altri 17 nella scuola di Naswan-e-Faizabad. “Entrambe le scuole primarie sono vicine l’una all’altra e sono state prese di mira una dopo l’altra. Abbiamo trasferito gli studenti in ospedale e ora stanno tutti bene”, ha detto ancora il funzionario, ripreso dalla Cnn, senza fornire ulteriori informazioni su come le ragazze siano state. L'articolo proviene da Italia Sera.

