AEW | Rivelate due nuove figure a “capo” della ROH – SPOILER

(Di lunedì 5 giugno 2023) La sconfitta del Firm durante il Firm Deletion Match dello scorso 5 maggio per mano di HOOK, Matt e Jeff Hardy sarebbe stata causata dal nuovo ruolo di Stokely Hathaway. Almeno secondo il report spesso autorevole di Fightful. Il video criptico dello stesso ex ROH ed EVOLVE, in cui si è visto il diretto interessato scambiare i propri oggetti personali con quelli di Tony Khan nell’ufficio di quest’ultimo, aveva già alimentato le voci di un suo coinvolgimento nelle “di potere” AEW, nel tanto vociferato ruolo di General Manager. Ma non è questo il caso, visto quello che è successo negli ultimi tapings ROH. Jerry Lynn e Stokely Hathaway nuovi “Board of Directors”ROH, l’annuncio di Tony Khan durante i tapings Durante i tapingsROH svoltisi ieri notte, Tony Khan ha annunciato che Jerry Lynn e Stokely Hathaway ...