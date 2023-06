Adorare Ibra

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’ultimo pallone in assoluto toccato da Zlatanhimovic, che poi forse non lo ha neanche toccato davvero, ci è solo andato vicino, è un colpo di testa su lancio lungo del portiere svedese Olsen, in cui viene sovrastato dal difensore belga Arthur Theate. L’aggettivo sovrastato vicino Zlatan non ci sta bene, ma così è. La palla rimbalza su di lui o forse su Theate che gli sta sopra, in ogni caso Zlatan non ha la forza nelle gambe per contendere il rimbalzo caduto nel vuoto. Era il novantesimo minuto di gioco della partita valida per qualificazioni al prossimo Europeo tra Svezia e Belgio, giocata a Solna lo scorso 24 marzo 2o23 e persa dalla squadra di casa 0-3. Tripletta di Lukaku, uno dei suoi tanti nemici di una sera, due anni prima. Theate, che lo sovrasta, è nato il 25 maggio del 2000. In quel periodo Zlatanhimovic iniziava a farsi strada ...