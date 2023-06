Adebayo Suleiman | “Osimhen vuole restare a Napoli | mi ha rivelato una cosa molto importante”

Notizie Calcio Napoli - Il collega nigeriano' Pooja 'è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live , con Vincenzo Credendino e Ciro Novellino . Queste le sue parole: CalcioNapoli24.it è stato ...Notizie Calcio Napoli - Il collega nigeriano' Pooja 'è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live , con Vincenzo Credendino e Ciro Novellino . Queste le sue parole: CalcioNapoli24.it è stato ...

Adebayo Suleiman: "Osimhen vuole restare a Napoli" napolipiu.com

Notizie Calcio Napoli – Il collega nigeriano Adebayo 'Pooja' Suleiman è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live, con Vincenzo Credendino e Ciro Novellino. Queste le sue p ...Hours to the end of his administration, former President Muhammadu Buhari through the Ministry of Aviation, yesterday constituted the boards of aviation agencies.This was coming eight years after the ...