Addio cabine telefoniche Tim ha deciso di smantellarle definitivamente

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ormai lea gettoni non le usa più nessuno, non servono più, sono anacronistiche e per questo verranno smantellate. Telecom Italia non è più obbligata per contratto a garantire il servizio di telefonia pubblica a gettoni e per questo hadi inziare a rimuoverle. Resteranno attive soltanto leche si trovano nelle caserme, negli ospedali e nei luoghi dove non c’è copertura internet come, per esempio, i rifugi montani in alta quota. 1952 In Piazza san Babila a Milano la prima cabina telefonica pubblica La cabina del telefono, oggi anacronistica, superata ormai dalla diffusione capillare dei telefoni cellulari ha stata una parte importante degli anni 80 e 90 del secolo scorso, quando la sua esistenza rivoluzionò le comunicazioni ...