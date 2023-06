(Di lunedì 5 giugno 2023) Francescoha parlato ai microfoni di SportMediaset nel corso del media-day dell’Inter in vista della finale di Champions League contro il– Queste le parole di: «Finale? Unche si vuolea tutti i costi. Perché arrivare in finale di Champions League è bellissimo ma se non vinci alla fine…Nessuno arriva in finale per caso, arrivarci è tanta roba. Ma le finali si devono e si vogliono vincere. Una delle due alzerà il trofeo, noi cercheremo di fare il meglio possibile per portarla a casa. Haaland già sfidato con la Lazio? Abbiamo vinto col Borussia Dortmund facendo una grande partita. Haaland? C’è Gundogan, De Bruyne, altri in panchina. Ma è normale, ilè ben organizzato. Noi siamo forti, ce la ...

Commenta per primo Intervistato da Sky Sport nel media day in vista della finale di Champions League che vedrà l'Inter affrontare ilCity, il difensore nerazzurro Francescoha presentato così la finale. 'Penso che non l'avrebbe pensato nessuno, no. Ma dopo aver passato quel girone con Bayern e Barcellona la ...... ma è alto a prescindere da Istanbul e dalla finale di Champions League contro ilCity ...8.5 Il voto è altissimo un po' per le prestazioni (eccellenti) e molto per i pregiudizi pre - ...... nella testa di tutti c'è la finale con ilCity e per ora è la cosa che conta di più. ... da Dzeko a Handanovic, passando per de Vrij e l'eventuale conferma di Lukaku e(il primo in ...

Acerbi: «Manchester City forte, ma ce la giocheremo! Sogno da realizzare» Inter-News.it

Adesso l’ultimo step. Siamo stati bravi e fortunati col Porto, bravi col Benfica e col Milan ancora meglio. Acerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del media day dell’Inter in vista dell ...Prima la finale di Champions League contro il Manchester City, poi in casa Inter saranno tanti gli aspetti da valutare compreso quello della permanenza o meno di Francesco Acerbi. Sulla situazione del ...