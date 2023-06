Abodi | “Di Lorenzo è un vero capitano con dei grandi valori”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ildel Napoli Giovanni Diè un ragazzo molto in gamba che conosco, lo apprezzo tanto. Dicome cavaliere dello sport italiano? E’ sicuramente un ragazzo che ha dimostrato di avere dei, di saperli interpretare nei comportamenti, nel linguaggio. Ildi una squadra deve essere questo, deve avere determinate caratteristiche, deve essere un leader anche nei comportamenti, non solo nell’agonismo o nella qualità del gioco. Dirappresenta perfettamente tutto questo”. Lo ha detto ai microfoni di Radio Marte, nella trasmissione ‘La Radiazza’, condotta da Gianni Simioli, il ministro dello Sport Andrea: “Non ho voluto – ha detto riferendosi a ieri sera – premiare direttamente i calciatori. Ho salutato ...

