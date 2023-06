Abdicherò per mia figlia Emanuele Filiberto e quel regno che non c' è

Appena è scoppiata la Guerra in Ucraina è immediatamente partita con la Croce Rossaportare aiuti'. 'Le donne di Casa Savoia rimarranno di più nella storia rispetto agli uomini' Nell'intervista, ...... le era stato regalato dal nonno esattamente tre anni fa in occasione del suo 16esimo compleanno: Vittorio Emanuele glielo concesse con un decreto formale che ha eliminato la Legge Salica , che...Quando, nel 2020, il nonno ha cambiato la legge salica (che prevede la successione al trono sologli eredi maschi) a suo favore, Vittoria ha definito al New York Times l'Italia come un paese 'non ...