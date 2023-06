Abbiategrasso | i genitori dello studente che ha accoltellato la prof | «Ci siamo scusati con il preside»

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 giugno 2023) Elisabetta Condò, laaccoltellata da un suoad, ha detto che idel ragazzo non si sonoper l’accaduto. Il 16enne si trova in carcere. La docente dell’istituto Alessandrini sta invece trascorrendo la convalescenza a casa. E oggi idel ragazzo che frequentava la seconda AL dicono che si eranocon ilil giorno dei fatti. Tramite l’avvocato Stefano Rubiu la famiglia chiarisce che aveva manifestato subito la sua vicinanza. Ma che adesso aspettano i tempi e i modi giusti per manifestarla pubblicamente anche allaessoressa. Nel comune di Boffalora sopra Ticino, c’è chi racconta di aver visto il ragazzo passare «sulla sua bella moto, con un casco come un’astronave e il ...