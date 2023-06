A16 – Autobus diretto a Roma si scontra e finisce in una scarpata

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 giugno 2023) – Un morto e 14 feriti tra i passeggeri – Grave incidente stradale sull’autostrada A16 nel tratto Napoli-Canosa. UnFlixbus è finito in unain un incidente in cui sono state coinvolte anche cinque auto. E’ avvenuto in località Vallesaccarda, in Irpina. Il Flixbus era-Tiburtina con 38 passeggeri e due autisti a bordo. Le vittime: un decesso e 14 feriti, di cui due in gravi condizioni. Sul posto sono accorsi diverse ambulanze dalla provincia e un’elioambulanza. L’è stato poi sollevato dalladai vigili del fuoco.