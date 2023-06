A Spoleto la poesia in bilico tra l’angoscia e la speranza – il premio “I grandi dialoghi” presenta le poesia di Anna Manna

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 5 giugno 2023)– Il 2 luglio, alla Galleria “La Bottega dell’Arte” la poetessapresenterà il suo libro di“QUESTA MATTINA (24.02.2022)” edito da Tabula Fati, in occasione del“I”, che in questa edizione è dedicato al tema “L’artista e il proprio tempo”. “La Mcon quest’opera – ha scritto Lorenzo SPURIO su Culturalelite –s’inserisce in questa stagione dell’impegno, della denuncia, della partecipazione attiva dinanzi all’efferatezza dello scenario bellico nel cuore dell’Europa.”attuale,del delicatissimo momento storico,per indagare tra i sentimenti del dolore e dello ...