A Napoli arriva Paolo Capone | Leader UGL | per parlare del #viaggionelfuturo del lavoro

(Di lunedì 5 giugno 2023) Mercoledì 7 giugno, alle ore 10.00, il Segretario Generale UGLsarà presente apresso il Gold Tower Hotel in Via Brecce a Sant’Erasmo 185, in occasione del congresso territoriale dell’Ugl diperdei temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e

Tra i tanti ospiti c'era anche Emma , che ha sempre avuto un legame molto stretto con, che ... Infinela rassicurazione sul fatto che lei non porta alcun rancore verso l'ex Stefano De ...da Subiaco, in provincia di Roma, la vincita più alta nell'ultimo concorso del Lotto, 216.30 euro grazie al Simbolotto sulla ruota di. Proprio nella capitale vinti invece 33.750 euro ......Anche quest'anno non mancheranno le sculture degli studenti delle Accademie di Belle Arti di,... Il 21 giugno al cinema sotto le stelle di Villa RovereBilly di Emilia Mazzacurati, storia ...

Panchina Napoli, arriva il "no" di Luis Enrique ed altri tre allenatori CalcioNapoli24

In casa Napoli si continua a guardare con attenzione anche al nuovo ds e da Empoli arriva una voce su Accardi.Un 17enne napoletano denunciato per lesioni a Gianturco, Napoli Est: fermato per guida senza patente, ha aggredito il fratello che lo aveva rimproverato ...