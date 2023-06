A Miami basta un quarto per far girare una serie

(Di lunedì 5 giugno 2023) Se avessi dovuto cominciare a scrivere questo pezzo dopo il terzodi gara-2 tra i Denver Nuggets e iHeat, probabilmente avrei cominciato su questa falsariga: anche quandofa tutto giusto, non ha abnza potenza di fuoco per reggere il passo dei Nuggets. Pur ritrovando le percentuali che le erano mancate per larghi tratti di gara-1 (46% nei primi tre quarti); pur recuperando da uno svantaggio arrivato anche a -15 nel secondo(e dopo essere stati a loro volta a +11); pur eseguendo decisamente meglio il piano partita pensato da Erik Spoelstra (solo 3 assist per Jokic, togliendogli tutte le linee di passaggio preferite); e pur trovando le prestazioni sopra le righe di Max Strus (12 punti nel primo) e soprattutto Gabe Vincent (18 nei primi tre quarti, 23 ...

Non, a Denver, il solito, immenso, Jokic (41 punti e 11 rimbalzi). In casasono decisivi per portare a casa la vittoria Vincent (23 punti), Butler (21) e Addebayo (21). Ottimo anche ...Il video con gli highlights di Denver Nuggets -Heat, gara - 2 delle Finals NBA 2023 in corso di svolgimento. Ad avere la meglio è la ... A Denver nonun super Jokic da ben 41 punti e 11 ...Non. Tiene a contatto i suoi nel primo quarto realizzando 11 punti, firma l'allungo nel terzo periodo griffandone 18, eppure sono i soli 4 assist a rivelarsi determinanti.non ha antidoti ...

Nba: Jokic non basta, Miami batte Denver e si porta sull'1-1 - Sportmediaset Sport Mediaset

Pronta risposta dei Miami Heat che in Gara 2 superano i Denver Nuggets e portano la serie finale sul 1-1. Ai padroni di casa non basta un'altra grande prova di Nikola Jokic, autore di ...