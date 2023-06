A che punto siamo del cambiamento climatico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Di ambiente e clima si parla abbastanza poco sui media, a parte momenti particolari come nel caso delle polemiche che hanno seguito l’alluvione in Emilia-Romagna. Tuttavia, su scale di tempo più lunghe, vediamo che la preoccupazione per ilsi sta gradualmente diffondendo. Gli ultimi dati dell’Eurobarometro (li trovate a questo link) indicano che il 12% degli europei mettono ilfra le loro preoccupazioni principali, con l’Italia esattamente nella media. Non è così poco come sembra: 10 anni fa, solo il 6% dei cittadini europei dava questa risposta, e in Italia il 4%. Anche rispetto ai tempi pre-covid (ormai remoti) quest’anno abbiamo guadagnato un paio di “punti-preoccupazione” in più. La reazione alla percezione di un problema grave può essere semplicemente di negare che ...