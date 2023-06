75 anni di Festival Shakespeariano | a Verona un' estate di eventi

(Di lunedì 5 giugno 2023) Nozze di platino. Un amore che non conosce fine. Una storia che non si è mai interrotta, dal dopoguerra ad oggi, nemmeno durante la pandemia. Ildicelebra la sua 75a edizione, unversario unico in Italia. Il palcoscenico calcato dai più grandi artisti italiani...

...17 settembre 2023 - Cuneo @ CONNESSIONILunedì 18 settembre 2023 - Verona @DELLA ... Torna dopo noveMorgan. Alla conduzione ancora Francesca Michielin. Audition all'Allianz Cloud ...Selezionato in concorso aldi Cannes 73, 'Last Words' è una produzione Stemal ... Impersonato dal non attore Kalipha Touray, un rifugiato gambiano che a sediciha già assistito alla fine ...Ora, per lattore arriva il momento di festeggiare un altro grande traguardo: il prossimo 9 giugno compira' infatti 60. Reduce daldi Cannes, questanno Depp torna sul grande schermo con ...

Star da tutto il mondo per il Rome Chamber Music Festival RaiNews

Si entra nel vivo della 26esima edizione di CinemAmbiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Gaetano ...Disarmante sotto tutti i punti di vista. In tv arriva la serie dello scandalo ma c'è molto di più oltre le scene forti (e piccanti) ...