4 Giugno 2023 – La Gran Bretagna cerca il sostegno americano per portare Wallace alla guida della NATO

(Di lunedì 5 giugno 2023) Rishi Sunak primo ministro britannico intende chiedere a Joe Biden durante la visitaCasa Bianca in calendario la prossima settimana di appoggiare il suo ministrodifesa Ben. Il leader ceceno, Ramzan Kadyrov, si è offerto di inviare unità cecene a combattere i ‘sabotatori’, i paramilitari pare polacchi, nella regione di Belgorod. Un boato sonico spaventa Washington Dc, anche se le autorità hanno subito rassicurato che non c’erano minacce per la sicurezza. Il boato, secondo indiscrezioni, è stato dovuto al dispiegamento di due jet da combattimento dopo che un piccolo aereo non rispondeva più alle indicazioni. Se si votasse oggi, in Spagna, il Pp vincerebbe con “facilità” e “coglierebbe” la maggioranza assoluta ...

... che rappresentano un premio del 55% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della società il 2. "Il nostro accordo con KKR segna il successo di un processo di revisione strategica ...Il 30, se non saranno previsti interventi da parte del governo, i lavoratori fragili e quelli con figli under 14 saranno costretti a tornare al lavoro in presenza. Nella data indicata infatti, ...Forti piogge hanno colpito nel pomeriggio di domenica 4l'Appennino reggiano causando frane , allagamenti e smottamenti . In particolare nel comune di Baiso, in località Ponte Secchia, all'altezza dello svincolo per la Sp 19 (direzione Castelnovo ...

Le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 5 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Ridge, Taylor e Thomas sono al capezzale di Steffy… Nell’episodio di Beautiful di… Leggi ...Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Il Santo Padre ha accettato in data 5 giugno la rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi Metropolitana di Antananarivo (Madagascar) presentata da S.E. Mons.