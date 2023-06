4 Giugno 2023 – La Gran Bretagna cerca il sostegno americano per portare Wallace alla guida della NATO

(Di lunedì 5 giugno 2023) Rishi Sunak primo ministro britannico intende chiedere a Joe Biden durante la visitaCasa Bianca in calendario la prossima settimana di appoggiare il suo ministrodifesa Ben. Il leader ceceno, Ramzan Kadyrov, si è offerto di inviare unità cecene a combattere i ‘sabotatori’, i paramilitari pare polacchi, nella regione di Belgorod. Un boato sonico spaventa Washington Dc, anche se le autorità hanno subito rassicurato che non c’erano minacce per la sicurezza. Il boato, secondo indiscrezioni, è stato dovuto al dispiegamento di due jet da combattimento dopo che un piccolo aereo non rispondeva più alle indicazioni. Se si votasse oggi, in Spagna, il Pp vincerebbe con “facilità” e “coglierebbe” la maggioranza assoluta ...

Si giocherà alla Dacia Arena di Udine lo spareggio per la salvezza in Serie A tra Spezia e Verona . Dopo una lunga giornata di trattative, la sede della gara che verrà disputata domenica 11sarà quindi l'impianto di Udine, con tuttavia ancora da definire l'orario del calcio di inizio della sfida. O ancora chi l'ha dipinta in Europa come un pericolo pubblico e chi "vede i saluti romani anche alle sfilate del 2". Inutile girarci attorno, insomma. E Renzi non lo fa. Anzi, fa nomi e ...

Meteo: Estate 2023, sono appena arrivate le proiezioni fino a Luglio, ora vi diciamo cosa può accadere iLMeteo.it

