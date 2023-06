365 giorni con Maria | 5 giugno Coppia di sposi sta per annegare | la Vergine interviene per salvarla

... come la realizzazione di un Centro servizi per la povertà e l'attivazione di un Pronto intervento sociale, per garantire assistenza continua 24 h/24 perl'anno per emergenze e urgenze ...L'ex sindaco, coinvolto dall'attuale minoranza consiliare neiscorsi in un botta e risposta ... seppur di poco, al terminato del mandato nel 2008, è stata ridotta amila euro'. L'ex sindaco ...La settimana che si sta aprendo è quella che porterà Riccardo Mastrangeli al traguardo del suo primo anno da sindaco di Frosinone. Lunedì 12 giugno saranno trascorsidalle elezioni politiche del comune capoluogo: quelle che, dopo il turno di ballottaggio, hanno registrato la terza vittoria di fila per la coalizione di centrodestra , avvenuta con il 55,3%...

365 giorni All Inclusive, e l'inclusione sarà la normalità Idea Ginger

Ecco cosa è accaduto alla coppia che grazie all'intervento provvidenziale della Madonna della Celletta si salva. Ma da dove deriva questo nome così particolareQuest'anno il giorno della "liberazione fiscale" è atteso per giovedì 8 giugno: da quella data, in linea teorica, si smette di lavorare per pagare tasse e contributi ...