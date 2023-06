Ziliani | Istituzioni? Meritate il peggio

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 4 giugno 2023) Sui social, Paolo, Giornalista: "Nella giornata nazionale dello Sport, il Presidente FIGC Gravina non si presenterà al Maradona di Napoli. A premiare la squadra campione d'Italia. Per non essere subissato di insulti dagli sportivi veri. Che sanno cos'è il rispetto delle leggi, del vivere civile e del bene comune. Qual è la passione sportiva. Il governo e ledel calcio hanno tradito lo sport e i suoi valori. E milioni di italiani lo sanno. E non lo dimenticheranno. Festeggiate voi. Siete solo una cricca.il". Parole durissime? Meritatissime? Hanno seppellito il Calcio defunto...? A cura di Alessandro Cardito