Zelensky | in 16 mesi di guerra uccisi 500 bambini ucraini

ROMA - Il presidente ucraino Volodymyrha affermato che la guerra scatenata dalla Russia, giunta al sedicesimo mese, "ha ucciso almeno 500 bambini ucraini".- scrive il Guardian - ha fornito tale numero ore dopo che i soccorritori ucraini hanno trovato il corpo di una bambina di due anni morta nel raid russo a Dnipro. "Molti di loro sarebbero ...Per il presidente Volodymyrsono molte le persone rimaste intrappolate sotto le macerie. ... Kiev ha dichiarato dache si sta preparando per una grande offensiva contro le forze di ...Kiev ha dichiarato dache si sta preparando per una grande offensiva contro le forze di ... "I russi hanno attaccato la citta'", ha scrittosu Facebook. "Hanno colpito due edifici ...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la guerra scatenata dalla Russia, giunta al sedicesimo mese, "ha ucciso almeno 500 bambini ucraini".