Zanoli torna al Napoli o resta alla Samp? Annuncio in diretta!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 4 giugno 2023) È il grande giorno allo stadio “Maradona”. Un giorno sognato per 33 lunghi anni dcittà di. Oggi la coppa dello scudetto tornerà a Fuorigrotta, alzato al cielo da capitan Di Lorenzo. Una festa iniziata precisamente un mese fa: d“Dacia Arena” di Udine i tifosi azzurri non hanno mai smesso di celebrare questa vittoria storica e nel match odierno con ladoria avranno l’occasione per esultare ancora con i campioni d’Italia. Sarà anche il tempo dei saluti con l’artefice di questo successo: va infatti in scena l’ultima di Spalletti sulla panchina delche lascia “per amore”.intervistadoriadoria,saluta i blucerchiati: il commento sul futuro Nelle ...