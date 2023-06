Il ruggito di Nicolò Dopo una stagione molto travagliata,si fa perdonare dal rosso preso due settimane fa nella gara contro l'Istanbulspor, ruggendo come un leone e chiudendo al meglio l'...El Shaarawy 7 : non fa rimpiangererealizzando la rete dell'1 - 0 a porta vuota. Abraham 7.5 : bravo di sponda in occasione del primo gol, bellissima la sua rete. Smalling 7 : un muro, come ...Leggi QUI tutte le azioni di Roma - Ludogorets Roma - Ludogorets,. Al termine del match contro il Ludogorets , che è valso la qualificazione, la sensazione è che nelle gare che contano, ...

Zaniolo show nel derby di Istanbul: Fenerbahce ko, a segno anche Icardi La Gazzetta dello Sport

L'ex Roma apre al 28' e chiude al 79', in mezzo il raddoppio dell'argentino. Il Galatasaray chiude in bellezza il campionato sugli acerrimi rivali ...