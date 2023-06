(Di domenica 4 giugno 2023) La Bloodline non è più la stessa, la famiglia più dominante della WWE è implosa quando Jimmy Uso non ha più sopportato l’arroganza e le angherie del cugino Roman Reigns. Nonostante i tentativi di ricucire i rapporti, il Tribal Chief ha punito il cugino delegando Solo Sikoa, che tra ile il Tribal Chief ha scelto il secondo. Nella giornata di ieri sono arrivate diverse reazioni social dai diretti interessati, compresa quella di Jey Uso chevoler stare dalla parte delvale più delle parole Sul finire di SmackDown, mentre Reigns si avviava verso il backstage, Paul Heyman gli ha chiesto cosa ne sarebbe stato di Jey. Il Tribal Chief ha affermato che non dovranno fare nulla, in quanto Jey come sempre rientrerà tra i ranghi, ma forse questa volta si è arrivati al punto di ...

WWE: Jey Uso rimarrà al fianco del fratello Un’immagine su Instagram sembra eloquente Zona Wrestling

C'è chi si schiera con Jey Uso che può essere trascinato fuori ... almeno finché non sistemerà le cose con la sua famiglia e con Cody Rhodes, ma chissà se davvero la WWE sarà così coraggiosa da farlo ...With Sikoa's latest attack on Jimmy, fans speculate that The Tribal Chief might not be able to hold the group together anymore.