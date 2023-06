Wanda Nara flirta a Masterchef Argentina | ora è nei guai con la produzione

Estratto da https://www.itasportpress.it/ simeone Il calcio moderno ha aperto al gossip e al sesso. Questi sono i tempi die Maurito Icardi, che hanno rivelato di farlo anche dodici volte al giorno, col vento al favore. […] ...LE PAROLE DI- Un piccolo indizio sul suo futuro l'ha già dato la moglie - nonché agente -che sui social, attraverso una storia sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio ..."Guai" in vista per: costantemente al centro del gossip sia per la sua vita professionale che per la sua vita privata, l'imprenditrice e showgirl argentina starebbe oggi facendo discutere i tabloid d'...

Wanda Nara torna a far parlare di sé. L’imprenditrice, costantemente al centro del gossip per la sua vita privata e professionale, è di nuovo nell’occhio del mirino dei maggiori tabloid d’oltreoceano; ...Wanda Nara torna prepotentemente sotto i riflettori, e questa volta non per la sua relazione tira e molla con Mauro Icardi. La modella e showgirl è molto nota nella terra natale, e ultimamente ha pres ...