Volley Nations League | settimana 1 | come è andata l’Italia

(Di domenica 4 giugno 2023) Si è conclusa perla primadellafemminile. La squadra di Mazzanti infatti quest’oggi non sarà in campo e si prepara per il prossimo ciclo di sfide in programma a partire dal 13 giugno. Questa tornata però non èesattamente nel migliore dei modi: una formazione sperimentale che ha lasciato degli ottimi spunti, ma viene anche da tre sconfitte consecutive. Motivo per cui le prossime 8 partite saranno fondamentali per provare ad accedere alle fasi finali. Ripercorriamo dunque brevemente i primi incontri., il cammino delItalia Pallavolo Femminile – Crediti Foto: Federazione Italiana Pallavolo FacebookL’esordio era andato piuttosto bene ma ...

... partita valevole per la Week 1 della fase preliminare della VolleyballLeague (VNL) ... LA FORMULA PROGRAMMA AMICHEVOLI 2023 ITALIA MASCHILE: DATE, ORARI E TV CALENDARIO2023: TUTTI GLI ...La VolleyballLeague femminile 2022 in TV e streaming La VolleyballLeague in diretta su Sky Sport. L'emittente televisiva satellitare replicherà quanto fatto nell'estate 2022 ...Le azzurre chiudono la Pool 1 diLeague con una sola vittoria (al tie break con la Thailandia) e ben tre sconfitte messe in fila contro Polonia, Stati Uniti e Turchia. Nella notte il rientro ...

Volley, Italia-Turchia 0-3, highlights: terza sconfitta consecutiva per le azzurre Sky Sport

Tre i biancorossi in campo con la nazionale azzurra per la prima tappa della Volleyball Nations League: Francesco Recine, Fabrizio Gironi e Yuri Romanò - ...Antalya – Terza sconfitta consecutiva per l’Italia nella Pool 1 di Nations League. Nell’ultimo impegno ad Antalya delle Azzurre prima del rientro in Italia, le ragazze guidate dal ct Davide Mazzanti ...