Volley | Davide Mazzanti | “Vargas ha il colpo più potente che abbia mai visto | siamo in una situazione difficile”

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) L’Italia è stata sconfitta dalla Turchia per 3-0 (25-19; 26-24; 25-19) nel quarto match della Nations League 2023 difemminile. Le azzurre sono incappate nella terza battuta d’arresto consecutiva nella prestigiosa competizione internazionale, dopo che nei giorni scorsi erano cadute contro la Polonia (3-1) e gli USA (3-2). Le ragazze del CTtornano da Antaliya (Turchia) con un solo successo all’attivo (quello iniziale contro la Thailandia al tie-break) e restano al dodicesimo posto in classifica (1 vittoria, 3 punti).ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Da questa partita sono emersi alcuni spunti circa le cose che dobbiamo aggiungere e circa il lavoro che ci attende lungo tutta l’estate.mo giocato meglio in cambio ...