“Volgare e violenta” | una scuola dello Utah vieta la Bibbia nella classi elementari e medie

(Di domenica 4 giugno 2023) Una lettura “”, non adatta ai bambini delle scuole, a cui va severamenteta: a essere sotto accusa è il testo sacro della. La notizia – che sta suscitando molto clamore – arriva dal Davis School District, nello Stato americano: l’istituto scolastico a nord di Salt Lake City, che conta 72.000 studenti, ha deciso di bandire il testo sacro nelleperché pieno di “volgarità e violenza non adatte agli studenti più giovani”. Secondo quanto riportato dal quotidiano Salt Lake Tribune, il provvedimento sarebbe scaturito dalla denuncia del genitore di uno degli alunni, che ha protestato dichiarando che la...

