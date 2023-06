' Volgare e violenta' | Bibbia vietata a scuola nello Utah

La Bibbia e'. E per questo non e' adatta ai bambini delle elementari e delle medie e va vietata. La decisione di un distretto scolastico dello Utah lascia a bocca aperta e conferma come la ...Oprah Winfrey rende famoso in tutto il mondo il pane della Ciociaria: 'Non posso tornare in America senza' Vietata la Bibbia in una scuola nello Utah Il distretto scolastico di Davis, nello Utah , a ...Una lettura '' , non adatta ai bambini delle scuole elementari e medie, a cui va severamente vietata : a essere sotto accusa è il testo sacro della Bibbia . La notizia - che sta suscitando molto ...

Volgare e violenta', la Bibbia vietata nelle scuole dello Utah - Ultima Ora Agenzia ANSA

La Bibbia e' volgare e violenta. E per questo non e' adatta ai bambini delle elementari e delle medie e va vietata. La decisione di un ...Dopo le lamentele di un genitore, una scuola dello Utah ha deciso di vietare la Bibbia. Dopo le lamentele di un genitore, una scuola dello Utah ha deciso di vietare la Bibbia, che è stata definita ...