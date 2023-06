Vlahovic | il Bayern Monaco si muove | ecco la prima offerta

(Di domenica 4 giugno 2023) La Juventus rischia seriamente di perderenel prossimo mercato estivo con ilpronti ad offrire sui sessanta milioni.non ha vissuto una stagione semplice; il centravanti serbo ha faticato a dare il giusto contributo a causa di diversi fattori tra cui problemi fisici ma anche un sistema di gioco che non ha mai veramente aiutato l’ex Fiorentina.(LaPresse)L’apporto realizzativo diè stato inferiore a quanto ci si poteva aspettare ad inizio stagione considerando le qualità di un giocatore da venti/venticinque gol a stagione. Il mercato estivo rischia di essere determinante per il futuro dell’attaccante; la Juventus ha tutto l’interesse di continuare con il classe 2000 che è considerato centrale all’interno del progetto bianconero. E’ ...

Matthaus promuovePoi Matthaus ha proseguito, promuovendo l'eventuale acquisto dalla Juventus di : " Penso chesi adatterebbe bene alMonaco per la sua statura, per la ...E se Di Maria sta valutando una proposta del Benfica, Chiesa è al centro di un derby tra Jurgen Klopp (Liverpool) e il solito Thomas Tuchel (). Il postQuello della Juventus sarà un ...Continua a tenere banco il possibile trasferimento di DusanalMonaco . Si, perché la Juventus non può più permettersi l'attaccante serbo, causa penalizzazioni e mancata qualificazione in Champions. Così, accoglierebbe con favore una cessione. ...

Matthaus, il paragone Juve-Bayern e il sogno Vlahovic: “Come Lukaku” Tuttosport

TORINO - Lothar Matthaus, leggenda del Bayern Monaco, ha parlato ad abendzeitung-muenchen.de della possibilità di vedere Vlahovic al club bavarese: " Quest'anno non è andato benissimo In precedenza h ...Tiene banco in casa Juventus la possibile partenza di Vlahovic nel calciomercato estivo: non solo Scamacca, due nuove idee per sostituirlo ...