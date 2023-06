Vittorio Sgarbi | eletto sindaco di Arpino | vuole un referendum | «Se perdo mi dimetto»

(Di domenica 4 giugno 2023) Dopo tre settimane dal voto nel paesino in provincia di Frosinone, l'intellettuale s'insedia come primo cittadino. A una condizione…

è stato appena eletto sindaco di Arpino , piccolo comune della provincia di Frosinone . Dopo appena tre settimane dal responso delle urneannuncia che indirà un referendum per ...L'arrivo diad Aquino s'è fatto sentire con fragore e non solo per la decisione di indire il referendum, ma anche per le deleghe assegnate.... una con le competenze su 'Civiltà classica, Tradizione, Dialogo con le religioni', un altro invece è 'assessore all'acqua': il sottosegretario alla Culturainizia così e con l'...

Sgarbi si insedia da sindaco di Arpino e annuncia un referendum su se stesso: “Se perdo me ne… Il Fatto Quotidiano

Dedico l’articolo agli alunni delle Scuole che hanno partecipato al progetto “Stem4Art” ed che lunedì saranno ospiti del Liceo “A.Diaz” di Ottaviano. Nell’abside di questa Chiesa dall’affascinante sto ...Il presidente del Circolo Mazzei Massimo Balzi: "Un grande uomo liberale. Quando parla delle opere d’arte tutti tacciono, potente capacità comunicativa".