VIDEO – Torino-Inter 0-1 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di domenica 4 giugno 2023), anticipo pomeridianotrentottesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico Grande. SUL PODIO –0-1 nell’anticipo pomeridianotrentottesima giornata diA. A una settimana dalla finale di Champions League l’vince e chiude terza in classifica. Fa le prove generali per il gol Romelu Lukaku al 32?, con un bel movimento in area sul centro-sinistra e conclusione di poco a lato. Dopo una parata di Samir Handanovic su Wilfried Singo arriva il vantaggio: è il 37?, Lukaku serve centralmente ...