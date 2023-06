VIDEO – Napoli-Sampdoria 2-0 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di domenica 4 giugno 2023), anticipo pomeridianotrentottesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Diego Armando Maradona. FESTA CON VITTORIA –2-0 nell’anticipo pomeridianotrentottesima giornata diA. Ilchiude a novanta punti in classifica e festeggia lo scudetto vinto da un mese, con le celebrazioni in campo. Retrocessa da molto, lasfiora il vantaggio a metà primo tempo con un cross da destra per il grande ex Fabio Quagliarella (poi standing ovation alla sostituzione) che manda a lato di testa. Al ...