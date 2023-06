Victor Osimhen | il nuovo Capocannoniere della Serie A | pazzo di Napoli | “Vincere qui è magnifico”- VIDEO

(Di domenica 4 giugno 2023)parla del suo amore pervittoria dello Scudetto e del titolo diA in una stagione memorabile. CALCIO, l’attaccante del, celebra il suo amore per la città e il suo orgoglio per la squadra che ha portato alla vittoria dello Scudetto. Il suo viaggio da Lagos aè un esempio di tenacia e passione, che lo rende una figura di ispirazione per chiunque., con 25 gol nella stagione, è stato determinante nel successo del. Oltre allo Scudetto, la partita contro la Sampdoria potrebbe permettergli di aggiungere un altro trofeo alla sua già ricca ...

Notizie Napoli calcio - Da Lagos a Napoli, per ' assaporare ogni momento '. La storia diè uno splendido esempio per tutti, non solo per chi vuole fare il calciatore. In tanti si chiedono se possa continuare all'ombra del Vesuvio : lui per il momento si gode la compagnia ...Calciomercato Napoli - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sportè un lusso di cui il Napoli vorrebbe continuare a godere:ha un contratto fino al 2025 e De Laurentiis non vuole venderlo a meno che non arrivi la famosissima offerta indecente, ......JESUS Juan RRAHMANI Amir ZEDADKA Karim ANGUISSA Frank DEMME Diego ELMAS Eljif GAETANO Gianluca LOBOTKA Stanislav NDOMBELE Tanguy ZERBIN Alessio ZIELINSKI Piotr KVARATSKHELIA Khvicha...

Victor Osimhen ritorna a parlare del suo futuro. Un annuncio di calciomercato che è stato ascoltato da tutti i tifosi del Napoli.Il giocatore nigeriano ha rilasciato alcune dichiarazioni: 'Dal giorno in cui abbiamo vinto il titolo, mi sveglio ogni mattina soddisfatto'.