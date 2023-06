Vicenza | Passaro fermato in semifinale da Comesana

Francescosi ferma alle semifinali del challenger di: l'azzurro è stato superato per 76 63 dall'argentino Francisco Comesana. In finale Comesana (241 Atp) trova lo spagnolo Pablo Llamaz Ruiz (...Francescosi è qualificato per la semifinale del challenger disuperando per 63 64 l'argentino Santiago Rodriguez Taverna (245). In semifinaleaffronterà l'argentino Francisco Comesana (...Dopo Luca Nardi (151 Atp) anche Francescosi è qualificato per i quarti di finale del challenger diha superato per 63 16 76 il rumeno Nicholas David Ionel (196). Fuori invece Mattia Bellucci (167) eliminato dall'argentino Santiago Rodriguez Taverna (245) per 63 76. Venerdì nei ...

Vicenza: Passaro in semifinale, Nardi eliminato SuperTennis

Francesco Passaro si ferma alle semifinali del challenger di Vicenza: l'azzurro è stato superato per 76 63 dall'argentino Francisco Comesana.I due indiani hanno battuto in finale la coppia verde-oro Romboli-Zorman. Domenica 4 giugno sul campo principale la finalissima del singolare ha inizio alle 11 ...