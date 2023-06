Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 giugno 2023)DEL 4 GIUGNO ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLICODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FROSINONE E VALMONTONE DIREZIONESULLATERAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA CARSOLI E CASTEL MADAMA VERSO LA CAPITALE PERCORRENDO LA A12CIVITAVECCHIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA SANTA SEVERA E TORRMIPIETRA DIREZIONESULLA STATALE CASSIA BIS SI STA IN CODA TRA CAMPAGNANO DIE FORMELLO DIREZAIOEN GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI TRA COLLE SAN PIETRO E BORGO SANTA MARIA DIREEZIONE PASSO CORESE INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METROMNARE QUESTA SERA PROSEGUIRANNO I LAVORI PER ...