Vi racconto la Skunk Works | non puzzole ma velivoli sperimentali

(Di domenica 4 giugno 2023) Quando si parla di aerei militari non si può non parlare della, il soprannome ufficiale attraverso cui appassionati e addetti ai lavori chiamano la Lockheed Martin Advanced Development Programs, cioè la divisione della Lockheed Martin dedicata ai, creatrice e sviluppatrice di molti dei migliori aerei prodotti negli Stati Uniti d’America; parliamo di gioiellini che hanno cambiato la storia, per citarne alcuni: come l’aereo spia U-2, il loschissimo SR-71 Blackbird, il caccia stealth F-117 Nighthawk, l’F-22 Raptor e l’ultimissimo F-35 Lightning II. LE ORIGINI Ma andiamo per gradi. La storia dellainiziò durante la Seconda guerra mondiale quando la Germania nazista sfoderò il suo Messerschmitt Me 262, il primo caccia della storia con motore a ...