Vessicchio | “Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 4 giugno 2023) Il giornalista Sergiorilascia un’indiscrezione su un possibile arrivo di Lucianoalla. Secondo, De Laurentiis avrebbe costrettoa rimanere fermo per una stagione. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Sergio, giornalista di fede juventina, lancia un’indiscrezione che fa tremare l’ambiente calcistico italiano. In un video recentemente postato su YouTube, l’esperto di calcio ha affermato che Lucianoavrebbe pianificato di prendere le redini, ma non nell’immediato futuro. La rivelazione, però, al momento non ha alcun riscontro ufficiale. Secondo quanto riportato da, la mossa sarebbe stata rivelata da un tifosoRoma e ...