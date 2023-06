Vertice degli 007 mondiali Chi era seduto allo stesso tavolo | grandi manovre

(Di domenica 4 giugno 2023) Uninternazionale ai massimi livelli dell'Intelligence si è svolto a Singapore, in Asia. Funzionari d agenzie di tutto il mondo si sono incontrati segretamente a Singapore, l'isola città-stato a sud della Malesia, a margine del Dialogo Shangri-La sulla sicurezza. Questi incontri, organizzati dal governo locale, si tengono in un luogo riservato e si verificano da diversi anni, ma non sono mai stati resi noti in passato. La Reuters citando ben cinque fonti informate, lo ha rivelato oggi. La notizia è destinata a creare un certo rumore, visti anche i delicati dossier suldella sicurezza internazionale. Non solo la guerra in Ucraina e i rapporti dell'Occidente con la Russia, ma anche, ad esempio, le mire della Cina su Taiwan. Gli Stati Uniti erano rappresentati dal direttore dell'intelligence nazionale Avril Haines, e anche Pechino ...

... poi gli interventi sulle mense e sulle palestreistituti scolastici, con risorse dedicate ... per questo la mia visione di scuola è diversa da quella di Giovanni Gentile che metteva al...Il ministroEsteri russo Serghei Lavrov é arrivato il 31 maggio a Città del Capo, per partecipare alla ... Russia, Cina e Sudafrica - in preparazione dell'incontro aldei Brics in ...La storia è iniziata aldi Rio del 1992. In quell'occasione nacque l'idea di una carbon tax ... L'iniziativa non ottenne il sostegno unanimeStati membri, in particolare la Francia bloccò ...

Meloni al summit della Comunità Politica Europea: "L'Italia in prima fila nel sostegno all'Ucraina" RaiNews

Non ci sono dettagli sul tema dei colloqui, ma quello della guerra della Russia in Ucraina è solo uno degli argomenti in agenda. Tra le questioni discusse c'è quella del crimine transnazionale, che ...Ha al suo attivo un’esperienza quarantennale al Consorzio Agrario ed è stato presidente per tre lustri del Parco delle Orobie valtellinesi .