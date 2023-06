Verstappen stravince il Gp di Spagna | lontane le Ferrari

Avrà anche un'astronave a disposizione come la Red Bull, ma Maxsi conferma l'alieno della F.1. Capace di superare ogni ostacolo, anche incontri ... Il due volte campione del mondo...Max10 e lode Torna alieno dopo la normalità di Baku. Parte nono,, assesta un colpo durissimo ad un Perez che dopo questo GP avrà gli incubi. Ingiocabile. Sergio Perez 9 Pole, ...Si accende il duello e Max, con un ritmo eccezionale per tutta la durata dello stint, si ferma addirittura al termine del 45° giro: quando torna in pista poco più di 1" lo ...

Verstappen più forte del caos pioggia, Max stravince davanti ad Alonso e Ocon. Ferrari 6^ con Leclerc e 8^ con Sainz Eurosport IT

Se in F1 la grande certezza è data da Verstappen, l'Italia in F3 a Monaco si gode il successo dell'astro nascente Gabriele Minì ...F1 – In una gara pazza condizionata anche da un acquazzone occorso nella seconda metà di gara, Max Verstappen riesce a portarsi a casa la 4a vittoria stagionale ...